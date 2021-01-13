وزير التربية يؤكد الاعتماد على آلية جديدة في عمل الأشراف تحقق مبدأ العدالة والمهنية

2021/01/13 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، ان عمل الإشراف التربوي والاختصاصي يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعملية التربوية بكافة مفاصلها ويعد صمام أمان لسيرها وانتظامِها ، كونه يمثل حلقة الاتصال بين الميدان والأجهزة الإدارية والفنية التي تشرف على العملية التعليمية .وذكر بيان الوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان الوزير اجرى اليوم زيارة لمبنى المديرية العامة للأشراف التربوي والاختصاصي، مطلعاً على سير العمل فيها، مبيناً أن المهمة الأساسية للمشرف التربوي تتمثل في تحديد الحاجات التدريبية للملاكات التدريسية اثناء الخدمة وبما يُسهم برفع المستوى التعليمي في المدارس.وأوضح : ان الوزارة ستعتمد آلية جديدة لانتقاء أفضل الأطر للعمل في التوجيه التربوي، انطلاقاً من أهمية الإشراف التربوي كمسؤول عن متابعة عمل المعلمين والمدرسين ميدانياً، وتقييم أداءهم بشكل حقيقي ودقيق بعيداً عن الروتين والطرق السابقة، مشدداً على مراعاة العدالة والمهنية في عمل الأشراف وإيقاف المجاملات في الزيارات الأشرافية بغية القضاء على الأخطاء التي تؤثر بشكل واضح على حسن سير العملية التربوية بمختلف جوانبها "./انتهى9

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