غوارديولا يكشف سر تحسن مستوى مانشستر سيتي في الفترة الأخير

2021/01/13 | 13:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن ارتفاع مستوى فريقه في الفترة الأخيرة يعود إلى نجاح اللاعبين في السيطرة على المباريات دون الحاجة إلى "الركض المبالغ فيه".

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