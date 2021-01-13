صرف 6 مليارات دينار خلافا للقانون بمحافظة عراقية


صرف 6 مليارات دينار خلافا للقانون بمحافظة عراقية
2021/01/13 | 13:06 - المصدر: شفق نيوز
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