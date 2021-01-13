مواطنة عربية تشكو تعنيف زوجها العراقي والشرطة تتدخل

2021/01/13 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تمكنت إحدى مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد،الاربعاء، بحل خلاف عائلي بالطرق الودية والسلمية بين زوجة من جنسية عربية وزوجها العراقي.

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