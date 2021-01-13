إعادة هيكلة داخلية الاقليم وإستبدال ضباط كبار

2021/01/13 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن المدير العام لشرطة اقليم كردستان اللواء طارق احمد اليوم الأربعاء عن بدء وزارة الداخلية في الاقليم بإجراء تغييرات في هيكليتها من خلال استبدال عدد من الضباط الكبار والمسؤولين.

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