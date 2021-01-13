قادة أركان الجيش الأميركي: اقتحام الكابيتول كان “هجوماً مباشراً” على الآليات الدستورية

2021/01/13 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندّد قادة أركان الجيش الأميركي باقتحام حشد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الكابيتول، مؤكّدين أنّ ما حصل كان “هجوماً مباشراً” على الآليات الدستورية في البلاد.

وفي رسالة مشتركة إلى العسكريين قالت هيئة الأركان المشتركة التي تضمّ قادة القوات المسلحة بأفرعها كافة، قالت إنّ الحقّ في حرية التعبير والتجمّع لا يمنح أحداً الحقّ في اللجوء إلى العنف أو العصيان أو التمرّد.

وحرصت الرسالة التي وقّعها خصوصاً رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي على تنبيه العسكريين الأميركيين كافة إلى أنّ من واجب كلّ منهم الدفاع عن الولايات المتحدة ودستورها ومؤسّساتها.

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