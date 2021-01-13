المفوضية: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/01/13 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في حزيران المقبل.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات صحفية إن رئاسة الوزراء وجهت مؤسسات الدولة وكل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بالعمل بشكل مشترك لمساعدة المفوضية على اجراء لانتخابات في موعدها المحدد ووضع جدول زمني يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

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