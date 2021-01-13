"دش بارد لقادة العالم".. تقرير علمى يحذر من مستقبل مظلم مليئ بالمجاعات والأوبئة

2021/01/13 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الكوكب "مستقبلًا مروعًا من الانقراض الجماعي والتدهور الصحي والاضطرابات المناخية" التي تهدد بقاء الإنسان بسبب الجهل والتقاعس عن العمل، وفقًا لمجموعة دولية من العلماء، الذين حذروا أن البشر لايدركون عمق أزمة المناخ والتنوع البيولوجي.

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