2021/01/13 | 13:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: النزاهة توقف صرف مبلغ 6 مليارات دينار خلافاً للقانون في النجف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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