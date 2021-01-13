31 قتيلا على الأقل في استهداف إسرائيلي لمواقع عسكرية إيرانية في سوريا

2021/01/13 | 13:12 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، فجر الأربعاء، 31 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة جديدة تُعدّ الأعلى منذ نحو عامين.

وتسبّب القصف وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل سبعة عناصر من قوات النظام، بالإضافة إلى 24 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين.



كما أصيب أكثر من 28 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الإسرائيلي هو الثاني من نوعه على سوريا خلال عام 2021"، مشيراً إلى أن سلاح الجو "شن أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال".

وذكر المرصد أن الغارات استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني و"فاطميون" التي تتخذها مركزاً للتدريب وإعداد المقاتلين.

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وأعلنت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أن هجوماً إسرائيلياً استهدف، فجر الأربعاء، مناطق في دير الزور والبوكمال.

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل حول المواقع السورية التي استُهدفت، كما لم يصدر أي بيان من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم.

وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وأخرى للميليشيات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا" ومنع نقل أسلحة إلى "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير نشره قبل أسبوعين، إنه استهدف نحو 50 هدفاً في سوريا خلال عام 2020، من دون أن يقدم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

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