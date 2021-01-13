جهانبور: سيتلقى 72 بالمائة من المواطنين لقاح كورونا الايراني

2021/01/13 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور، الأربعاء، انه حسب استطلاع للراي فان 72 بالمائة من المواطنين الإيرانيين أعربوا عن استعدادهم لتلقي لقاح كورونا.وقال جهانبور في تصريح أوردته قناة العالم واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز استطلاع الرأي الإيراني حول لقاح كورونا أن 72 بالمائة من الإيرانيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا الإيراني”.وأضاف أن “60 بالمائة من المواطنين لديهم آمال كبيرة في إنتاج لقاحات إيرانية و 40 بالمائة لا يثقون في اللقاحات الأجنبية”، مبينا أن “53 بالمائة انهم سيتلقون اللقاح الأجنبي لو سمحت وزارة الصحة الايرانية بذلك”.وبدأت إجراءات إنتاج لقاح كورونا في البلاد منذ البداية من قبل 16 شركة إيرانية ، وحتى الآن تلقت إدارة الغذاء والدواء 12 طلبًا وإعلانًا عن الاستعداد لإنتاج لقاح كورونا في إيران ، وثماني من هذه الشركات لديها ملفات نشطة.



دخلت ثماني شركات مرحلة التجارب السريرية البشرية ، وستدخل شركتان أخريان قريبًا مرحلة التجارب السريرية البشرية.



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