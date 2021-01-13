العجز الفعلي لسنة 2020 للحكومة العراقية… منار العبيدي

2021/01/13 | 13:13 - المصدر: يس عراق

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كتب منار العبيدي – خبير اقتصاد:

بلغ مجمل العجز الفعلي لسنة 2020 للحكومة العراقية ما قيمته 25 ترليون دينار وهو ما يمثل عجزا حقيقي بنسبة 50% من مجمل الايرادات الحكوميةاذ بلغت قيمة المصروفات التشغيلية 67.9 ترليون دينار بينما بلغت قيمة المصروفات الاستثمارية 10.5 ترليون دينار وعليه يكون مجمل المصروفات الكلية 78.4 ترليون دينار وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 29.8% مقارنة مع عام 2019 والذي بلغت مجمل المصروفات التشغيلية فيه 87 ترليون دينار بينما بلغت المصروفات الاستثمارية 24 ترليون ليكون مجموع المصروفات الحكومية لعام 2019 111.7 ترليون ديناراما على مستوى الايرادات فبلغت قيمة الايرادات النفطية العراقية لسنة 2020 46 ترليون دينار بينما بلغت الايرادات غير النفطية بحوالي 6.37 ترليون دينار وعليه بلغ مجمل الايرادات لسنة 2020 52.4 ترليون دينار بانخفاض نسبته 21% مقارنةمع 2019 التي بلغت قيمة الايرادات الكلية فيه 107.5 ترليون ديناروعلى الرغم من الانخفاض الحاصل في مجمل المصروفات والتي بلغت نسبة انخفاضها 29.82% مقارنة مع 2019 الا ان نسبة الانخفاض بالايرادات الحكومية بلغت اكثر من 51.26% مقارنة مع 2019 الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة العجز الحقيقي الى 25.9 ترليون دينار مقارنة مع 2019 التي بلغت قيمة العجز الحقيقي فيه 4.15 ترليون دينار.

مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية

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