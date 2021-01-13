2021/01/13 | 13:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاربعاء، إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا، لم تطبقها الحكومة بعد.وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “من الواضح أن هذه ستكون خطة بديلة أخرى، ونحن ندرس كل الخيارات”.وأضاف: “هذا الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة، لكنهم غير جاهزين بعد للعودة إلى منازلهم”.وتعتبر بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر الماضي حملة تطعيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة البريطانية: قد نستخدم الفنادق لتعافي المصابين بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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