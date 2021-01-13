2021/01/13 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اعتبرت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي , الأربعاء , مسودة قانون الموازنة بأنها “مخالفة” للورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة، مؤكدا وجود توجه نيابي باعادتها للحكومة.وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” موازنة الحكومة قد تضاعفت اكثر من النصف عن موازنة العام الماضي التي اسميت بقانون العجز المالي بزيادة بلغت 72 ترليون عن العام الماضي وهذا يدلل على انها مخالفة للورقة البيضاء”.وأضاف الخالدي، ان ” الورقة البيضاء التي وافق عليها البرلمان لاعداد موازنة 2021 تم التركيز على زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات الا انه قد حصل العكس في الموازنة الحالية”.واوضح ان “الحكومة قد أخفقت تماما في حل ازمة الملفين المالي والنقدي وذلك بوجود تخبط واضح من حيث الاستقطاعات لرواتب الموظفين الذي سترفضه كافة الكتل السياسية فقط سيبقى الاستقطاع على رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة ” .وأشار الخالدي الى ان “مجلس النواب عازم على تقليل حجم الموازنة الى 85 ترليون بدلا من 194 ترليون وان تحسم خلال شهر واحد من الان ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة برلمانية: هناك توجه نيابي لاعادة الموازنة الى الحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة برلمانية: هناك توجه نيابي لاعادة الموازنة الى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).