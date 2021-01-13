2021/01/13 | 13:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق ناشطون عراقيون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاغ #مرجعيتنا_وطن، مشيرين الى وقوفهم ودعمهم المرجعية الدينية في العراق في القضايا التي يطرحها...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. المرجعية عطاء متجدد وصمام أمان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. المرجعية عطاء متجدد وصمام أمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).