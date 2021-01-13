2021/01/13 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أوقفت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في النجف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار؛ لمخالفة إجراءات الصرف للقانون.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى إيقاف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار في مديريَّة بلديَّة النجف، مبينة في حديثها عن عمليَّة الضبط، أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توقف صرف مبلغ 6 مليارات دينار خلافاً للقانون في النجف المركز الخبري الوطني.

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