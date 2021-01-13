2021/01/13 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري ،الاربعاء، ان اغلب من استلم ملف المحافظة لم يكونوا محافظين بل طلاّب سلطة او سرّاق او فاسدين جعلوا من المحافظة مدينة الفقر و العوز و الفوضى و الظلم .وقال الجابري في تصريح صحفي لـ”المركز الخبري الوطني”،ان “المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية والخدمية والصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يهاجم محافظي ذي قار ..



اغلبهم “طلاب سلطة وسراق وفاسدين” المركز الخبري الوطني.

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