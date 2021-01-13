دعوات لإعادة الموازنة وشروط نيابية بأن لا يتجاوز تعديلها 15 يوما

2021/01/13 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر, الأربعاء, عن وجود اجماع نيابي برفض استقطاع الموظفين عدا رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة من مديرعام فما فوق, مرجحة ارجاعها للحكومة لتعديلها والاخذ بمقترحات المجلس شرط ان لاتتأخر بموعد اعادتها للبرلمان لمدة أقصاه 15 يوما او فتح قناة بين الحكومة والبرلمان.وقالت شاكر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” كافة الكتل السياسية مجمعة على رفض استقطاع رواتب الموظفين عدا رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب ومن درجة مديرعام فما فوق ” .وأضافت ان “الاجماع شمل على توافق اغلب الكتل السياسية الى اجراء تخفيض حجم الموازنة وهذا يتطلب ارجاع الموازنة للحكومة لكون البرلمان لايملك صلاحية تخفيض حجم الموازنة وصلاحيته تتلخص في موضوع المناقلة” .وأوضحت شاكر، انه ” في حال ارجاع الموازنة سوف يلزم البرلمان الحكومة بمدة محددة لاتتجاوز خمسة عشر يوما لتعديلها وفق مقترحات المجلس او يتم تأسيس قناة مباشرة بين اللجنة المالية والحكومة للاخذ بالمقترحات ” .



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