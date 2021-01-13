الخطوط الجوية العراقية تسجل ارتفاعا في اعداد المسافرين على متن طائراتها

2021/01/13 | 13:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، نقل اكثر من 76 الف مسافر الى مختلف الوجهات خلال شهر فقط.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى NRT العربية نسخة منه (13 كانون الثاني 2021)، إنها "حققت زيادة في اعداد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائرات الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والاقليمية والدولية خلال شهر كانون الاول 2020 وبنسب امتلاء عالية".

وأوضح مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن ان "اجمالي اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من والى المحطات العاملة في البلاد (بغداد ، البصرة ، النجف ، السليمانية ، اربيل ) بلغ نحو (76,548) توزعوا على متن (863) رحلة مباشرة نفذها اسطول الناقل الوطني في مواعيدها المحددة ضمن جدول رحلات الشركة".

وأشار حسين إلى أنه "من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطة العمل للعام الجديد والتي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي والتي تهدف الى تحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي طموحات المسافرين".

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