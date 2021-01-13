الولايات المنقسمة الامريكية !

2021/01/13 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد صالح صدقيان

ليس مهما ماقاله الرئيس الامريكي

المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن ما

حدث يوم الاربعاء في « غزوة » الكونغرس ؛

كما انه ليس بالمهم ما قاله الرئيس

المنتخب جو بايدن .



المهم ان العال

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