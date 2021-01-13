حكومة كردستان تجتمع لمناقشة موازنة الإقليم

2021/01/13 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يعقد مجلس وزراء اقليم كردستان، الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من المحاور المهمة.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والعلاقات في حكومة الإقليم اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان سيناقش نتائج الاجتماع الاخير للمجلس الاقتصادي حول مسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021".

واضافت: "كما سيناقش مجلس الوزراء ملف تنظيم الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في المنافذ الحدودية وتقرير دائرة الاعلام والاتصالات حول حملة مواجهة جائحة كورونا".

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