النائب عباس عليوي: بإمكان التطبيعية إعادة الجماهير دون الرجوع لوزارة الصحة

2021/01/13 | 13:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي أن الهيأة التطبيعية بإمكانها أن تتخذ قراراً بعودة الجماهير من دون الرجوع الى وزارة الصحة.

وقال عليوي في تصريح صحفي ، اليوم الاربعاء: إن” لجنة الشباب والرياضة على تواصل مستمر مع لجنة الصحة والسلامة الحكومية، ولكن المشكله التي أخَّرت صدور القرار هي الموجة الجديدة من فايروس كورونا “، مبيناً أن “القرار يعتبر قراراً فنياً يتعلق بصاحب الشأن والممثل بوزارة الصحة العراقية”.

وأوضح عليوي أن” الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم يمكنها ان تتخذ قراراً بعودة الجماهير الى الملاعب من دون العودة الى وزارة الصحة ولو بنسب محددة مع اتخاذ إجراءات مناسبة مقبوله والالتزام بالضوابط الصحية “، لافتاً إلى أن ” ملاعب كرة القدم مفتوحة وليست مغلقة كما هو الحال في الأسواق والمولات ودوائر الدولة “.

وتابع عليوي أن” هنالك تجمعات اقتصادية وفعاليات اجتماعية تتواجد فيها اعداد كبيرة بالاضافه إلى مباريات دوري الدرجة الأولى التي تشهد تواجداً واضحاً للمشجعين”، مشيراً إلى أن” هذا القرار يمس حياة المواطنين، لذلك لا يمكن ان يصدر القرار بشكل اجتهاد شخصي أو عفوي”.

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