توضيح مهم عن التحديث الجديد لواتساب

2021/01/13 | 13:36 - المصدر: عين العراق

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استغرب مركز الإعلام الرقمي ،الاربعاء، من الانتقاد الكبير الذي تعرض له تطبيق الواتساب بعد إعلانه عن تحديث جديد في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية للمستخدمين في الرابع من هذا الشهر .

وأوضح المركز في بيان ، أن "القواعد الجديدة تتيح لشركة فيسبوك وبقية تطبيقاتها الاستفادة من معلومات وبيانات " معينة " موجودة في حساب المستخدم للتطبيق مثل اسم الشخص وصورته وعنوان الخادم والمعلومات التي يكتبها عنه في حسابه،والمرتبطة بجهاز هاتفه بالإضافة إلى رقم الهاتف وكيفية التفاعل مع الآخرين".

وشدد المركز على أن "هذا التغيير لا يشمل مطلقا الاطلاع على رسائل المحادثات والملفات في داخلها، ولا الاستماع للمكالمات وتسجيلها لأنها مشفرة ولا تطلع عليها الشركة ولا تقوم بمشاركتها مع فيسبوك والتطبيقات والشركات التابعة لها".

وبين المركز أن "الهدف من كل هذه التغييرات هو مشاركة الواتساب لبيانات ومعلومات المستخدمين مع الشركة الأم فيسبوك وجمعها من أجل أن تتكامل مع منظومة عائلة فيسبوك التي تشمل انستغرام وماسنجر لتحسين تجربة اعلاناتهم واستهداف الناس وبالتالي ستستخدم هذه المعلومات بنفس طريقة استخدامها للمعلومات الأخرى من حسابات المستخدمين في بقية منصاتها" .

وأشار المركز إلى أن "واتساب حاليا لايقوم بإظهار الإعلانات، لكن هذا لايعني أن الإعلانات لن تأتي للتطبيق في المستقبل خصوصا وان فيسبوك وعائلتها تعتمد على الاعلانات وهي المصدر الاساسي لارباحها".

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