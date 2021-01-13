المالية النيابية تستضيف مسؤولين في وزارة المالية لمناقشة الموازنة

2021/01/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اللجنــــة الماليـــــة تستضيف وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدين العام ، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

يتبع.



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