جاهز بعد عامين.. عراقي يطوّر قلّباً اصطناعياً ينقذ مرضى القلب من مشاكلهم

2021/01/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قام الطبيب العراقي الكردي، آزاد نجار صاحب الـ 53 عاماً من عمره، والمقيم في دولة السويد، بتطوير قلب اصطناعي، قد ينقذ أصحاب الأمراض القلبية من مشاكلهم، وسيدخل إلى العمل على البشر في حلول عام 2023.

وفي تقرير أعدته محطة "دوتشه فيله" الألمانية، أكدت فيه، أن "الطبيب العراقي حاصل على عشرات براءات الاختراع في مجالي الأعضاء الميكانيكية، وبدأ العمل على مشروع القلب الاصطناعي منذ عام 1999 في السويد".

ويظهر الطبيب نجار خلال التقرير، قائلاً، إن "التطوير التكنولوجي ساعدنا بشكل كبير على تطوير المشروع، وإنجازه بتكاليف بسيطة، وأبسط الأمثلة وأفضلها هو بدء استخدام أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستطعنا صناعة القلب وتطويره بشكل أسرع مما كان عليه سابقاً".

وأضاف النجار: "ابتدأت بالمشروع في عام 1999، وكنت أعمل وحيداً لمدة أربع سنوات، وبعدها التحق آخرون بالمشروع، فأصبحنا مجموعة من 3 أشخاص إلى عام 2007، ليصبح العدد الأخير 37 شخصاً في الفريق".

وأشار إلى أن "القلب الاصطناعي الذي نطور فيه حالياً سيتم زراعته في الجسم ولا يحتاج إلى قلب طبيعي، وإذا توفر الأخير فإنه يفضل على الاصطناعي، لكن القلب الطبيعي لا يتوفر إلا نادراً، والمريض الآن يستطيع استخدام هذا القلب لفترات طويلة".

ويكمل تقرير القناة الألمانية، أن "أول نموذج تم تطويره كان عام 2003، وحتى الآن قام الفريق بإنتاج 11 نموذجاً، وامتاز القلب الأخير بصغر حجمه، ويضخ ما بين 2 – 8 لترات من الدم لكل بطين، ومزوّد بعقل صناعي متطور، يرصد احتياج الجسم للدم بناءً على الأنشطة المختلفة".

ويرجع الطبيب نجار يستكمل حديثه قائلاً، إن "هناك شركة في ألمانيا متخصصة بصناعة القلوب الاصطناعية وتعاقدنا معها العام الماضي، وهي تساعدنا بتطوير أجزاء من هذا القلب وصناعته، وهذه كانت خطوة مهمة جداً لنا، وتساعدنا على إنجاز القلب الاصطناعي بطريقة سريعة وتقنية عالية جداً".

وبحسب التقرير، فإن "اختبار القلب أُجري بنجاح على 30 حيواناً، ويطمح الطبيب آزاد أن يبدأ استخدامه على البشر قريباً"، ليكمل الطبيب حديثه، أن "السقف الزمني لنزول القلب في جسم الإنسان لأول مرة سيكون في عام 2023".

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