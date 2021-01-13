عضو في المالية النيابية: تثبيت المشمولين بقرار 315 أساس إقرار الموازنة

2021/01/13 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري،الاربعاء، ان تثبيت المشمولين بالقرار 315 اساس اقرار الموازنة العامة للعام الحالي.

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