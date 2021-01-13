2021/01/13 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – استغرب مركز الإعلام الرقمي DMC من الانتقاد الكبير الذي تعرض له تطبيق الواتساب بعد إعلانه عن تحديث جديد في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية للمستخدمين في الرابع من هذا الشهر .وأوضح المركز أن القواعد الجديدة تتيح لشركة فيسبوك وبقية تطبيقاتها الاستفادة من معلومات وبيانات ” معينة ” موجودة في حساب المستخدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي : القواعد الجديدة للواتساب لا تسمح له الاطلاع على رسائل المستخدمين المركز الخبري الوطني.

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