2021/01/13 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير حديث صادر عن منظمة الأبواب المفتوحة، إن اضطهاد المسيحيين ازداد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("على رأسهم الصين وكوريا الشمالية".. تقرير يكشف زيادة مقلقة في اضطهاد المسيحيين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("على رأسهم الصين وكوريا الشمالية".. تقرير يكشف زيادة مقلقة في اضطهاد المسيحيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).