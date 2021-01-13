محسن الخياط ـ نوال الزغبي - هاتف بشبوش

2021/01/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش الشاعر الشعبي الراحل قبل شهرين (محسن الخياط ) كان في الثمانينيات يقرأ لنا من روائعه العديدة ومن ضمنها الأريج أدناه :هِم ياكلب باليجي وحِن ياكلب علراحهيم بصحاري التعب وجويك من ترتاحدكاتك مسودنة جنهن بضلعي رماحجم موت إجة وماتت يلبيك سبع ارواحويّاك أعلن حرب كلمن يشيل سلاح تكتلني لو أكتلك بالحالتين أرتاح لا أر ......





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