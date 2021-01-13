أسباب وأعراض سرطان المرارة - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان المرارةفي المراحل المبكرة لا يتسبب سرطان المرارة في ظهور أي أعراض الأمر الذي يعني أنه من الممكن أن يكون في مرحلة متقدمة في وقت يتم تشخيص الإصابة بالمرض.الأعراض التي تحدث في مرحلة متأخرة قد تشتمل على:• ألم في البطن (المعدة)• ألم ......





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