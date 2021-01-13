صولة جديدة للاستخبارات في بغداد.. اعتقالات وتحرير مختطف

2021/01/13 | 13:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات في العاصمة بغداد شملت اعتقال مطلوبين وتحرير مختطف.

وذكر الوكالة في بيان، 13 كانون الثاني/يناير، أنّ "قواتها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 17 متهمًا مطلوبًا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أنّ اثنين من المعتقلين عملا في ما يعرف بـ "قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى أبو أنس وأبو قصي وأحدهما له أخو ضمن ما يسمى جيش دابق".

فيما أشار بيان آخر، إلى تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه وإلقاء القبض على خاطفه في بغداد، بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث "جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان في العاصمة".

وأوضح البيان، أنّ "فريق عمل مختص تابع خط سير العجلة المستخدمة بالخطف، وتم إلقاء القبض على المتهم منفذ عملية الاختطاف بعد ساعات من قيامه بالجرم بعد نصب كمين محكم له في ذات المنطقة، مع تحرير المختطف".

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