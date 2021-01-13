11771 حصيلة ولادات مستشفيات السليمانية عام 2020

2021/01/13 | 13:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم الاربعاء، ان حصيلة الولادات للاطفال للعام الماضي بلغت 11771 طفل، 5842 اناث و 5929 ذكور.

وذكرت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان 7211 من الولادات جاءت طبيعية، كما ان 216 حالة توائم شهدتها مستشفيات السليمانية خلال عام 2020.

واضافت: ان عدد المراجعات لمستشفيات الولادة بلغ 16196، كما راجعت 28784 حالة قسم الاستشارية في المستشفيات التي اجرت 147 الف و649 فحوصات متنوعة، مشيرة الى اجراء 5994 عملية بضمنها 3297 عملية فوق الكبرى و1734 عملية كبرى، و963 عملية متوسطة وصغيرة، كما ادخلت 1054 حالة لاطفال خدج بمستشفيات السليمانية

PUKmedia ترجمة

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