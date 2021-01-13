صور.. شاب يربي الافاعي في السليمانية

2021/01/13 | 13:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة نادرة، الشاب كيوان كامران، " 29 عاما، ومن سكنة السليمانية، يربي الافاعي.

كيوان قال لـPUKmedia: ان رغبته في تربية الافاعي نمت من الصغر، موضحا، انه بدأ بذلك منذ عام 2013 ومازال مستمرا بهوايته، مخصصا غرفة خاصة للافاعي بمنزله، حيث لديه الان 7 افاعي بعد ان كانت 20 ـ 30 منها لكن بسبب البرد وحظر التجوال في العالم لم يستطع جلب المزيد منها.

واكد ان تربية الافاعي من اعمال شديدة الصعوبة مشيرا الى ان البعض منها تسطيع العيش بدون طعام لمدة شهر، ولا اضرار من تربيتها لان الافاعي التي يمتلكها لا تحتوي على السموم.

ودعا مربي الافاعي كيوان كامران، حكومة اقليم كوردستان الى دعمه بتخصيص مساحة خاصة لتربية الافاعي، والمصالحة بينها وبين الناس.

PUKmedia خاص

بعدسة/ شاد ابراهيم

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