صور: الشرطة تضع حداً لمأساة أسرة بغدادية.. وتنقذ فتاة

انقذت مفرزة تابعة لمديرية الشرطة المجتمعية، الاربعاء، فتاة من ابتزاز شخص هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما منعت مفرزة اخرى أب من تعنيف زوجته وأولاده عن طريق الضرب والتعذيب في بغداد.
وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، ان "الشرطة المجتمعية في بغداد التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إنقاذ فتاة من ابتزاز شخص هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة"، مضيفة أنها "استطاعت في الوقت ذاته أن تمنع أب من تعنيف زوجته وأولاده بضربهم وتعذيبهم".
واشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المبتز الذي اعترف بجريمته فور مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة،فيما وجهت المرأة لتقديم شكوى أصولية بحق الأب لدى القضاء، وأخذت تعهدا خطيا منه بعدم تعنيفهم مستقبلاً".
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