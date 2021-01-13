صور: الشرطة تضع حداً لمأساة أسرة بغدادية.. وتنقذ فتاة

2021/01/13 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انقذت مفرزة تابعة لمديرية الشرطة المجتمعية، الاربعاء، فتاة من ابتزاز شخص هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما منعت مفرزة اخرى أب من تعنيف زوجته وأولاده عن طريق الضرب والتعذيب في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، ان "الشرطة المجتمعية في بغداد التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إنقاذ فتاة من ابتزاز شخص هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة"، مضيفة أنها "استطاعت في الوقت ذاته أن تمنع أب من تعنيف زوجته وأولاده بضربهم وتعذيبهم".

واشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المبتز الذي اعترف بجريمته فور مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة،فيما وجهت المرأة لتقديم شكوى أصولية بحق الأب لدى القضاء، وأخذت تعهدا خطيا منه بعدم تعنيفهم مستقبلاً".

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