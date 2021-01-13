جمعية التحرير تنهي تدريبها لخمس منظمات ضمن مشروع إنشاء وبناء القدرات، وتفعيل آليات السلام المحلية

2021/01/13 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل ضمن مشروع إنشاء وبناء القدرات وتفعيل آليات السلام المحلّية الذي تنفّذه جمعية التحرير للتنمية بالتعاون مع لجنة التعايش والسلم المجتمعي التابعة لمكتب رئيس الوزراء وبدعم الحكومة الدنماركية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” ، أقامت جمعية التحرير للتنمية ورشة تدريبية لخمسة منظمات منها ” بصمة إنسانية عن محافظة صلاح الدين، …

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