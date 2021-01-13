2021/01/13 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، إيقاف صرف مبلغ 6 مليارات دينار، لمخالفة إجراءات الصرف للقانون، في محافظة النجف.وقالت الهيئة في بيان، ان “إيقاف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار في مديريَّة بلديَّة النجف”، مبينة في حديثها عن عمليَّة الضبط، أن “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: اعتقال موظف وإيقاف إجراءات صرف 6 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: اعتقال موظف وإيقاف إجراءات صرف 6 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).