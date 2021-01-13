عاجل | الكاظمي يهاتف مدير الاعدادية المركزية للبنين في الناصرية ويعتذر عن اقتحام القوات الامنية للمدرسة

2021/01/13 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي لمدير المدرسة: بالحكمة والصبر والتعاون سنعالج أخطاء الماضي.

– الكاظمي يهاتف مدير الاعدادية المركزية للبنين في الناصرية ويعتذر عن اقتحام القوات الامنية للمدرسة.

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