2021/01/13 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة ضد الإرهاب، وعدم التهاون مع خلاياه النائمة.

وذكر بيان عن مكتب صالح أن الاخير “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من قادة الصحوات وبحث مع الوفد الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة ضد الإرهاب، وعدم التهاون مع خلاياه النائمة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق”.

وأشاد صالح بـ”الدور الكبير الذي لعبته الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي، كما جرى البحث في المشاكل والمعوقات التي تواجه الصحوات وما يتطلبونه من الدعم والمساندة، وضرورة تأمين حقوقهم الكاملة، ورعاية ذوي الشهداء والجرحى تثميناً لما قدموه من تضحيات وجهود من أجل أمن واستقرار المدن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة عدم التهاون مع خلايا الارهاب النائمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة عدم التهاون مع خلايا الارهاب النائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).