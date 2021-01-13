2021/01/13 | 14:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الاعرجي رئيسا لاتحاد اليد بدلا من سلام عواد وتم توقيع محضر الاجتماع قبل قليل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/13 | 14:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الاعرجي رئيسا لاتحاد اليد بدلا من سلام عواد وتم توقيع محضر الاجتماع قبل قليل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الاعرجي رئيسا لاتحاد اليد بدلا من سلام عواد وتم توقيع محضر الاجتماع قبل قليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).