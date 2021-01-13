اللجنة المالية: تثبيت المشمولين بالقرار 315 اساس اقرار الموازنة

2021/01/13 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، اليوم الاربعاء، ان تثبيت المشمولين بالقرار 315 اساس اقرار الموازنة العامة للعام الحالي.وقال الجبوري في بيان، أن “الالاف من المحاضرين والعقود مشمولون بهذا القرار بانتظار تثبيتهم في الموازنة الجديدة”.واوضح ان “هناك غيرهم من المشمولين بعقود بشائر الخير لم يباشروا او يستلموا رواتب منذ فترة […]

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