2021/01/13 | 14:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس اتحاد كرة اليد السيد سلام عواد استقالته من رئاسة الاتحاد صباح اليوم الاربعاء معللاً ذلك لغياب الدعم المالي والحكومي الذي سيجعل اللعبة في طي النسيان.

واضاف : المنتخب الوطني ينتظره استحقاق بطولة اسيا المؤهلة لكأس العالم ولا يوجد اي مؤسسة رياضية تدعم المشاركة مالياً.

واردف : وزارة الشباب والرياضة منشغلة بحل نزاعات الاطراف على كرسي الاولمبية وتناست ان ممثل الوطن تنتظره مشاركة مهمة بعد فترة قصيرة.

وزاد : حتى اليوم لم يتم دفع المبالغ المالية لبطولة الكويت التي تم من جيبوبنا الخاصة ولا يعرف السبب في الممطالة.

واختتم حديثه قائلاً : رياضتنا بصورة عامة متوجه الى نفق مظلم سيزيد من معاناتها الحالية والسبب ان الجميع يقاتل على مصالحة الشخصية متناسين مصلحة الرياضة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس اتحاد رياضي يقدم استقالته بسبب غياب الدعم 7 SKY TV.

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