العراق يوسع تجارة المقايضة مع إيران

2021/01/13 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير التجارة أحمد الجبوري في لقاء مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، على توسيع العلاقات التجارية وخاصة في مجال تجارة المقايضة.

واضاف: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والشعير على مدار العامين الماضيين، وبامكاننا تعميق العلاقات التجارية في هذه المجالات"، وفقاً لوكالة "ارنا" الايرانية.

وأشار الى "ضرورة إقامة معارض مختلفة لتقديم المنتجات بشكل مباشر وبدون وسطاء بالتعاون مع شركة المعارض الدولية الايرانية".

وقال الجبوري إن "المؤشر التجاري بين البلدين مرتفع، وهو ما يشكل أرضية مواتية لتأمين مصالح البلدين"، لافتاً الى أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين.

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