مساء اليوم.. تعرف على تشكيلة برشلونة بمواجهة سوسيداد في السوبر الاسباني

2021/01/13 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على ملامح تشكيل فريقه لمباراة ريال سوسيداد المقررة مساء اليوم الاربعاء، في كأس السوبر الإسباني.

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