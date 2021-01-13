2021/01/13 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تقرر شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2010/2009 ولغاية العام 2019/2018 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2021/2020*

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن شمول طلبة ملغى قبولهم بالمباشرة والتسجيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن شمول طلبة ملغى قبولهم بالمباشرة والتسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).