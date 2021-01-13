2021/01/13 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، إن العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بواحد وسبعين ترليون دينار، يشكل نحو اثنين وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وأكد الصفار، أن العجز غير معقول، لا اقتصادياً ولا مالياً، ومخالف للسياسة المالية للحكومة وسعيها الى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، مما أدى الى أن تواجه هذه الموازنة عجزا يشكل نحو أربعة واربعين بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة.

وفيما يتعلق بتأمين الحكومة لرواتب شهر كانون الثاني الحالي، أوضح الصفار أن لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، لذا فإن ليس هناك مشكلة في مسألة الرواتب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: العجز الموجود في الموازنة يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: العجز الموجود في الموازنة يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).