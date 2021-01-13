المتحدث باسم وزارة التخطيط: إطلاق مشروع الرقم الوظيفي الذي سيشمل جميع موظفي الدولة

2021/01/13 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت وزارة التخطيط مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة في جميع الدوائر وذلك ضمن نضام الحوكمة الالكترونية الذي يعزز عمليات التنسيق بين الوزارات والهيئات،

واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ان نضام الحوكمة الالكترونية يحقق اسثمارا في الوقت عبر الاسراع بإنجاز المعاملات، ويساهم في اغلاق منافذ الفساد وتقليل الجهد ومنع الازدواج في الوظيفة، وكشف الهنداوي عن اعداد برنامج خاص بمتابعة المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات، فضلاً عن اطلاق برنامج خاص بتسجيل وتصنيف شركات المقاولات بهدف اكمال متطلبات التسجيل من خلال النافذة الالكترونية، الى جانب اطلاق نافذة لتنظيم العقود الحكومية،

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