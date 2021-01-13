اعلام بغداد توقع اتفاقية تفاهم مع الجامعة التكنلوجية للتعاون الاكاديمي

2021/01/13 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت كلية الاعلام بجامعة بغداد، اليوم الاربعاء، توقيع اتفاقية تفاهم مع الجامعة التكنلوجية للتعاون الاكاديمي والتطويري.

وذكر بيان لكلية الاعلام تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "عقدت اتفاقية تفاهم مع الجامعة التكنولوجية في المجالات الاكاديمية والبحثية والتدريبية والمهنية والتقنية والتطويرية مبينا انها "تهدف الى تطوير ودعم اليات العملية التعليمية الشاملة لدى كل من الطرفين لتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك" .

وقال مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية عبد الكريم السامرائي: ان "التعاون بين جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية يأتي ضمن توجهات مجلس الجامعة للانفتاح على مختلف الجامعات والمؤسسات الاكاديمية في الداخل والخارج"، لافتا الى ان "كلية الاعلام تعد من الكليات الفاعلة والمهمة وتسعى جاهدة الى عدم ادخار أي جهد في سبيل تقديم المشورات الاعلامية لدوائر الدولة بالعموم والاكاديمية بشكل خاص".

من جانبه قال رئيس الجامعة التكنولوجية احمد الغبان: ان "كلية الاعلام بجامعة بغداد تعد كلية رائدة وعريقة ولديها دور كبير في الصحافة والنشر والتسويق لذلك هناك حاجة ماسة للاستعانة بخبراتها وامكاناتها المهنية والبحثية لتدريب ملاكات الجامعة التكنلوجية في مجالات الاعلام المختلفة"، مشيراً الى ان "التعاون مع كلية الاعلام يمثل خط شروع لتطوير قدرات الجامعة الاعلامية".

بدوره صرح عميد كلية الاعلام عمار طاهر، أن "مذكرة التفاهم تأتي في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور منير السعدي رئيس الجامعة للعمل على دعم التعاون التعليمي والبحثي مع مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات واعتماد برامج علمية مشتركة".

واضاف ان "الكلية وضعت خطة مدروسة للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص والحكومية بشكل عام لتقديم الدعم لها في مجالات الاعلام من خلال اطلاق برامج متنوعة لتدريب ملاكات الوحدات والشعب والدوائر الاعلامية، الامر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى الاعلام الجامعي من جهة والحكومي من جهة اخرى وتنضيج الرسائل الاتصالية التي تقدمها تلك الدوائر للجمهور".

وقع المذكرة، مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية عبد الكريم السامرائي وعن الجامعة التكنولوجية مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية حيدر عبد ضهد.

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