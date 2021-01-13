رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على الانتصارات

2021/01/13 | 14:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من قادة الصحوات.

وبحث سيادته مع الوفد الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة ضد الإرهاب، وعدم التهاون مع خلاياه النائمة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق.

وأشاد سيادته بالدور الكبير الذي لعبته الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي، كما جرى البحث في المشاكل والمعوقات التي تواجه الصحوات وما يتطلبونه من الدعم والمساندة، وضرورة تأمين حقوقهم الكاملة، ورعاية ذوي الشهداء والجرحى تثميناً لما قدموه من تضحيات وجهود من أجل أمن واستقرار المدن.

PUKmedia

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