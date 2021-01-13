الفحوصات تحدد طبيعة اصابة علي عدنان

2021/01/13 | 14:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت الفحوصات الطبية، اليوم الاربعاء، عن تعرض لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، لكدمة وتمزق في عضلة الكتف اثر إصابته يوم امس في المباراة الودية امام منتخب الامارات .وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريح صحفي، إن “علي عدنان اجرى الفحوصات الطبية، وتبين لديه كدمة وتمزق […]

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