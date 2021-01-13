التعليم: سماح لطلبة معاهد الجامعات التقنية 2009 - 2019

2021/01/13 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2010/2009 ولغاية العام 2019/2018 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية الجديدة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2021)، ان "الوازرة قررت شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2010/2009 ولغاية العام 2019/2018 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2021/2020".

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